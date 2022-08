Old Firm: Celtic Glasgow - Glasgow Rangers LIVE auf SPORT1 im TV, Stream

Nach dem Zwangsabstieg der Rangers im Jahr 2012 kämpfte sich der schottische Rekordmeister in vier Jahren wieder in die höchste Spielklasse und ist erneut zum größten Konkurrenten Celtics geworden. Allerdings gelang dem Team von Cheftrainer Giovanni van Bronckhorst in den sechs Jahren seit dem Wiederaufstieg nur ein Meistertitel (2020/21). In den übrigen Spielzeiten stand Celtic am Ende ganz oben und rutscht so immer weiter an die Bestmarke der Rangers heran. Drei Titel trennen die Erzrivalen nur noch. (NEWS: Alles zum Fußball)