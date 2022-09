Ex-Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch rettet Briten aus russicher Gefangenschaft

Wie The Sun berichtet, soll der 55-Jährige die fünf Briten mit seinem Privatjet aus Russland gebracht haben. „Er ist eine Legende. Wir lieben ihn über alles und ich bin so dankbar für seine Bemühungen“, erklärte John Harding, einer der zuvor in russische Kriegsgefangenschaft geratenen Soldaten, gegenüber dem Boulevardblatt.