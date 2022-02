Chelsea-Hammer! Roman Abramowitsch gibt Macht ab nach Russland-Angriff auf Ukraine

„In den fast 20 Jahren, in denen ich Eigentümer des FC Chelsea bin, habe ich meine Rolle immer als Hüter des Klubs gesehen, dessen Aufgabe es ist, dafür zu sorgen, dass wir heute so erfolgreich sind, wie das heute der Fall ist, während wir etwas für die Zukunft aufbauen und gleichzeitig auch eine positive Rolle in unseren Gemeinden spielen. Ich habe meine Entscheidungen immer im besten Interesse des Clubs getroffen. Ich bleibe diesen Werten verpflichtet. Aus diesem Grund übertrage ich heute den Treuhändern der gemeinnützigen Chelsea-Stiftung die Verwaltung und Betreuung des FC Chelsea. Ich glaube, dass sie derzeit am besten in der Lage sind, die Interessen des Vereins, der Spieler, der Mitarbeiter und der Fans zu wahren.“