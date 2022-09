Kurz nach Köln-Spiel: Nizza-Fans dürfen nicht nach Korsika

In Nizza war es am Donnerstagabend am Rande des Conference-League-Spiels zwischen OGC und dem Bundesligisten 1. FC Köln (1:1) zu schweren Zwischenfällen zwischen Fangruppen innerhalb des Stadions gekommen, in die offenbar auch gewaltbereite Ultras des Nizza-Rivalen Paris St. Germain involviert waren. 32 Personen wurden verletzt.