Der "neue Gott" von Athen: Wie Ex-Barca-Spieler Aitor Cantalapiedra Panathinaikos zum Meistertitel schießen will

Der 26-jährige Cantalapiedra erzielte in dieser Saison in sieben Spielen bereits acht Tore - und damit jetzt schon eins mehr als in der gesamten letzten Saison. Zwei weitere bereitete er vor. Damit ist der Spanier, der meist über den rechten Flügel kommt, an zehn der zwölf Panathinaikos-Treffer direkt beteiligt und der unangefochtene Topscorer in seiner Mannschaft.