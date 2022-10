FIFA-Bestätigung für Fonds-Verhandlungen

Erste Hinweise für eine veränderte FIFA-Haltung zu dem Thema hatte in der vergangenen Woche ihr stellvertretender Generalsekretär Alasdair Bell gegeben. In einer Anhörung vor zwei Ausschüssen des pankontinentalen Europarates in Straßburg bestätigte Bell "Interesse" seiner Organisation an der Gründung eines solchen Fonds: "Es ist definitiv etwas, das wir vorantreiben wollen", sagte Bell vor den Politikern.