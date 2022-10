Premier League: Sorgenkind erlöst Liverpool! United schlägt Spurs

Das Tor des Tages erzielte Sorgenkind Darwin Nunez in der 22. Spielminute per Kopfball-Aufsetzer. Torhüter Alisson Becker erwischte an der heimischen Anfield Road einen guten Abend und parierte kurz vor der Pause einen Foulelfmeter von Jarrod Bowen (45.), der zuvor gefoult worden war. Liverpool, das schwach in die Saison gestartet war, kletterte damit in der Tabelle weiter nach oben.