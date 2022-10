US-Kapitänin Sauerbrunn fordert Sperren für alle Beteiligten

„Jeder Team-Besitzer, Geschäftsführer und Funktionär, der die Spielerinnen im Stich gelassen hat, der versagt hat, sie zu beschützen und sich nicht vollständig an den Untersuchungen beteiligt hat, sollte verschwinden“, sagte Sauerbrunn in einem Videocall vor dem Länderspiel der US-Fußballerinnen am Freitag bei Europameister England. Sie und ihre Mitspielerinnen seien „erschüttert und untröstlich“, so die 37-Jährige.