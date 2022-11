Schock im WM-Studio: Nadim erhält Todesnachricht

"Worte können nicht beschreiben, was ich fühle", schrieb die 34-Jährige, "ich habe die wichtigste Person in meinem Leben verloren." Ihre Mutter sei auf dem Heimweg vom Fitnessstudio von einem Lastwagen erfasst worden. "Es geschah so plötzlich und unerwartet. Sie war erst 57 Jahre alt. Das Leben ist unfair."