Utrecht: Ex-Trainer Fraser erklärt sich nach Younes-Attacke: "Bin abgerutscht"

Fraser hatte am Mittwoch im Trainingslager in Spanien seinen Rücktritt wegen seines Fehlverhalten eingereicht. So war er einer Kündigung beim Tabellensiebten der Ehrendivision zuvorgekommen. "Ich hatte mir vorgenommen, nicht viel darüber zu sagen", so Fraser, "aber das fand ich dann schwierig, weil die Berichte nicht unbedingt der Wahrheit entsprachen."