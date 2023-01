Ajax Amsterdam: Ex-Bundesligaspieler Heitinga übernimmt

Nach der Entlassung von Alfred Schreuder wird der ehemalige Bundesligaspieler John Heitinga den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam am Sonntag in der Ehrendivision gegen Excelsior Rotterdam als Interimstrainer betreuen. Das gab der Klub bekannt.

Am 16. Februar trifft Ajax in der Europa League in der Johan Cruijff-Arena auf den Bundesligisten Union Berlin. Am Donnerstag hatte sich Amsterdam nach dem 1:1 im Heimspiel gegen den FC Volendam wegen Erfolglosigkeit von Schreuder getrennt.