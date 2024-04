Premier League: Haaland trifft als Joker bei Sieg von Manchester City - Ortega rückt in den Blickpunkt

Manchester City hat seine Chancen auf den Meistertitel in der Premier League gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola gewann bei Abstiegskandidat Nottinham Forest mühsam mit 2:0 (1:0).

City hat damit die Meisterschaft weiter in der eigenen Hand. Das Team liegt weiter nur einen Punkt hinter dem FC Arsenal und hat ein Nachholspiel bei Tottenham am 14. Mai in der Hinterhand.