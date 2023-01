Ronaldo rennen die Follower weg! Superstar verliert offenbar fünf Millionen Anhänger in den sozialen Medien

„Die Daten zeigen uns, dass diejenigen, die sich von Ronaldos sozialen Netzwerken abwenden, in der Regel keine eingefleischten Fußballfans sind“, sagte CLV-Geschäftsführer Neil Joyce: „Stattdessen interessieren sie sich eher für Profile, die Klatsch und Tratsch über Prominente, Reality-TV, Mode und Lifestyle-Inhalte bieten.“ Ronaldos Umzug nach Saudi-Arabien hole ihn „aus dem Zentrum dieser Welten“ und mache ihn damit „weniger relevant für das, was sie interessiert“. (NEWS: Ronaldo-Klub will BVB-Star nach Saudi-Arabien locken)