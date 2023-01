"Respektlos": Mbappé schimpft wegen Zidane über Frankreich-Boss

Le Graet hatte zuvor auf die Frage geantwortet, ob Zidane ihn angerufen hätte, um sein Interesse an Deschamps‘ Job zu bekunden: „Ich wäre nicht einmal ans Telefon gegangen. Was hätte ich ihm schon sagen sollen? ‚Hallo Sir, keine Sorge, such Dir einen anderen Verein. Ich habe mich gerade mit Didier auf einen Vertrag geeinigt.‘“