Klub-WM: Flamengo holt Platz drei

Der brasilianische Fußball-Renommierklub hat sich bei der Klub-WM in Marokko den dritten Platz gesichert. Die Mannschaft um den früheren Bayern-Star Arturo Vidal gewann am Samstag im kleinen Finale gegen den ägyptischen Vertreter Al Ahly in Überzahl mit 4:2 (1:1). Im Halbfinale hatten die Brasilianer überraschend gegen Al-Hilal aus Saudi-Arabien verloren.