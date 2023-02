Nach Protest: Kanadas Fußball-Präsident Bontis tritt zurück

Der Protest der kanadischen Fußballerinnen zieht erste Konsequenzen nach sich: Verbandspräsident Nick Bontis ist am Montag (Ortszeit) mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. In einer Erklärung sagte der Vorsitzende von Canada Soccer, dass er zwar ein "Befürworter" der Gleichstellung der Frauen- und Männer-Nationalteams sei und darin auch ein "echtes Potenzial" sehe. Gleichzeitig erkenne er aber auch an, "dass dieser Moment eine Veränderung erfordert".

Der kanadische Verband hatte Anfang des Jahres das Trainingslager zeitlich gekürzt und die Aktivitäten vor Ort zu eng getaktet, was sich negativ auf die WM-Vorbereitungen der Mannschaft auswirken würde, hieß es zuletzt in einer Erklärung. Daraufhin hatten Sinclair und Co. mit einem Streik bei dem Vorbereitungsturnier gedroht, der letztlich aber nur in einem Protest mündete.