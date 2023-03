Abschied von WM-Rekordschütze Fontaine

Mit einem Trauergottesdienst hat Frankreichs Fußball in Toulouse Abschied von seiner Ikone Just Fontaine genommen. An der feierlichen Zeremonie für den am vergangenen Mittwoch mit 89 Jahren verstorbenen WM-Rekordtorschützen nahmen neben Frankreichs Interims-Verbandspräsident Philippe Diallo auch die ehemaligen Europameister Alain Giresse, Didier Six und Bernard Lacombe sowie die französische Trainer-Legende Guy Roux teil.