Sogar ein Bürgermeister lockt Mbappé!

Bereits drei Spieltage vor dem Ende der Spielzeit in LaLiga stehen die Madrilenen 15 Punkte vor dem FC Girona an der Tabellenspitze und sicherten sich vorzeitig den 36. Meistertitel. Bei der Ankunft der Real-Stars in Madrid richtete sich auch Bürgermeister José Luis Martínez-Almeida auf der Meisterfeier mit einer Rede an die anwesenden Spieler und Fans.