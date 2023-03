Rangnick: "Kenne die deutschen Fangesänge gar nicht mehr"

Ralf Rangnick genoss die tolle Stimmung in Linz. „Ich bin jetzt auf die österreichische Musik spezialisiert, daher kenne ich die deutschen Fangesänge gar nicht mehr so“, witzelte der deutsche Fußballlehrer nach dem 4:1 (2:0) der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft zum Auftakt in die EM-Qualifikation gegen Aserbaidschan angesprochen auf die Atmosphäre im Stadion.

Sabitzer-Doppelpack bringt den ÖFB in die Spur

Mit einem Doppelschlag brachten die Münchner ManUnited-Leihgabe Marcel Sabitzer (28.) und der Freiburger Michael Gregoritsch (30.) Rangnicks Team vor der Pause beruhigend in Führung. Sabitzer (51.) und Baumgartner (68.) erhöhten in der zweiten Hälfte. Die Österreicher empfangen am Montag (20.45 Uhr/DAZN) Estland. Zum deutschen Trainerduell von Rangnick gegen Belgiens Domenico Tedesco kommt es in der Gruppe F am 17. Juni bei den Roten Teufeln.