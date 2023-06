Busquets folgt Messi nach Miami

Nach seinem Abschied vom FC Barcelona setzt der langjährige Kapitän Sergio Busquets seine Fußballkarriere bei Inter Miami fort und spielt dort wieder an der Seite von Lionel Messi. Der Klub aus der Major League Soccer (MLS) veröffentlichte ein Video mit Zitaten über den Mittelfeldspieler bei Twitter, darin werden unter anderem vom früheren spanischen Nationaltrainer Vicente del Bosque und Messi die Fähigkeiten des 34-Jährigen hervorgehoben.

Busquets hatte in Barcelona bis zu Messis Wechsel zu Paris St. Germain im Jahr 2021 an der Seite des argentinischen Weltmeisters gespielt. Nun kommt es in den USA zum Wiedersehen.