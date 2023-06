Drei Spiele, drei Niederlagen - Das Drama der Esposito-Brüder

Was haben Francesco Pio, Salvatore und Sebastiano Esposito gemeinsam?

Sie sind Brüder, absolvierten am Sonntag jeweils das wohl wichtigsten Spiele ihrer bisherigen Karriere - und standen am Ende mit leeren Händen dar. Was ursprünglich ein Festtag im Haus Espositos werden sollte, entwickelte sich zum grausamen Abend für eine Fußballfamilie.