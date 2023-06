Nächste Mega-Offerte Saudi-Arabien! Al-Hilal will Juve-Coach Allegri anlocken

Irre Saudi-Offerte für Juve-Coach

Die Klubs in Saudi-Arabien wollen nicht nur massig Starspieler in ihre Liga locken, auch an der Seitenlinie soll prominent aufgestockt werden. Massimiliano Allegri winkt nun offenbar eine absurde Mega-Offerte aus der Wüste

Massimiliano Allegri bekommt Angebot aus Saudi-Arabien

© AFP/SID/MARCO BERTORELLO