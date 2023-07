Ligue 1: PSG wirft Trainer raus!

Nun ist es offiziell!

Christophe Galtier, der erst im Sommer 2022 von OGC Nizza in die französische Hauptstadt gewechselt war, ist nicht länger Trainer von Paris Saint-Germain. Dies gab der Klub per Statement bekannt.

Luis Enrique wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge den Posten übernehmen, was aber zunächst noch nicht offiziell verkündet wurde. Um 13.45 Uhr hält der Klub eine Pressekonferenz ab, auf der der Spanier aller Voraussicht nach vorgestellt wird.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Bereits am Dienstag hatten französische Medien übereinstimmen davon berichtet, dass der Verein Galtier die Entlassung mitgeteilt habe. Damit reagierten die Verantwortlichen auf das erneut frühe Ausscheiden in der Champions League. Das französische Starensemble um Kylian Mbappé und Neymar war bereits im Achtelfinale am FC Bayern München unter dem damaligen FCB-Trainer Julian Nagelsmann gescheitert. Das größte Ziel des Klubs war damit früh in der Saison verfehlt.

Galtier: Rekordmeisterschaft zu wenig

PSG bedankte sich dennoch für die Professionalität und den Einsatz seines scheidenden Trainers - gegen den derzeit wegen heftigen Vorwürfen ermittelt wird. Galtier war vergangene Woche vorübergehend festgenommen worden, im Raum steht der Verdacht der Diskriminierung. Es geht um seine Zeit bei OGC Nizza.

Galtiers Vertrag in Paris war noch bis 2024 gültig. In der vergangenen Ligue-1-Saison führte er den Verein zum historischen elften Meistertitel der Vereinsgeschichte, durch den PSG alleiniger Rekordmeister in Frankreich ist.

Zuvor war man noch gleichauf mit AS Saint-Etienne.

Dies war jedoch zu wenig für die Besitzer des französischen Vorzeigeklubs, für die der Triumph in der Champions League absolute Priorität hat.