Hiobsbotschaft für Manchester City! De Bruynes Verletzung schwerer als angenommen

Beim 3:0 (2:0)-Erfolg bei Aufsteiger FC Burnley zum Saisonauftakt in der Premier League am Freitag hatte De Bruyne Mitte der ersten Hälfte (23.) das Feld verlassen müssen. „An der gleichen Stelle und in der gleichen Position wie in der Champions League, und er wird eine Weile ausfallen“, berichtete Guardiola im Anschluss.