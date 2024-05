Premier League: Berührende Bilder - Klopp allein an der Anfield Road

Fans feiern Klopp beim letzten Auswärtsspiel

Beim 3:3 bei Aston Villa sangen die Fans während der ersten Halbzeit den Beatles-Hit „I feel fine“ - umgedichtet auf Klopp. „I‘m so glad he delivered what he said. Jürgen said to me, we‘ll win the Premier League.“ Übersetzt: „Ich bin so froh, dass er hielt, was er versprochen hat. Jürgen sagte mir, dass wir die Premier League gewinnen.“