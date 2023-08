Europas Fußballer des Jahres: Messi oder Haaland?

Lionel Messi oder Erling Haaland? Weltmeister oder Triple-Sieger? Die Wahl zu Europas Fußballer des Jahres am Donnerstag in Monaco dürfte sich zwischen dem argentinischen Nationalhelden und der norwegischen Tormaschine von Manchester City entscheiden. Im Rahmen der Auslosung zur Gruppenphase der Champions League (18.00 Uhr/Sky und DAZN) werden neben dem Nachfolger von Karim Benzema auch Europas Spielerin sowie Trainer und Frauen-Trainer*in des Jahres ausgezeichnet.

Messi, der nach zwei Jahren bei Paris St. Germain in diesem Sommer zu Inter Miami in die USA wechselte, hatte sein Heimatland Ende 2022 fast im Alleingang zum WM-Titel in Katar geführt. Haaland krönte sich in seiner ersten Saison nach dem Wechsel von Borussia Dortmund auf die Insel gleich mit 36 Treffern zum Premier-League-Torschützenkönig und gewann mit City Liga, Pokal und Königsklasse. Die Top-3 bei den Männern komplettiert sein kongenialer Vorlagengeber Kevin De Bruyne, Nationalspieler Ilkay Gündogan verpasste die Endauswahl als Vierter nur knapp.