Klopp: „Mane verließ uns als Weltklassespieler“

"Als Sadio uns verließ, war er auf einem Hoch, in sehr guter Verfassung, ein Weltklassespieler, daran gab es nicht den Hauch eines Zweifels - da kann man jeden im Klub fragen", sagte Klopp am Dienstag in Singapur, wo er am Mittwoch (13.30 Uhr/Sky Sport News und RTL) auf die Bayern trifft. In München aber sei Mane auf ein neues Umfeld getroffen und habe hohe Erwartungen erfüllen müssen.