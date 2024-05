Bizarre Szenen in den Niederlanden: Stadionsprecher verkündet fälschlicherweise Aufstieg

In den Niederlanden haben sich irrsinnige Fan-Szenen abgespielt - und zugleich Erinnerungen an den verpassten Aufstieg des Hamburger SV aus der vergangenen Saison geweckt.

Stadionsprecher entschuldigt sich

„Ich bin auch nur ein Mensch“

Roda steht einen Spieltag vor Saisonende auf Rang zwei der Tabelle, drei Punkte vor Groningen. Die ersten beiden Teams steigen direkt in die Eredivisie auf - die Mannschaften auf den Plätzen drei bis acht spielen in der Qualifikation um die Teilnahme an der Relegation.

Der HSV hatte sich am 34. Spieltag der vergangenen Zweitliga-Saison ebenfalls als sicherer Aufsteiger gewähnt, als der 1. FC Heidenheim tief in der Nachspielzeit doch noch das 3:2 in Regensburg erzielte und so den HSV in die Relegation schickte. Dort musste sich das Team von Ex-Trainer Tim Walter dem VfB Stuttgart geschlagen geben.