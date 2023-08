Liverpool-Wahnsinn in Newcastle - Haaland und ManCity übernehmen Tabellenführung

Beim 2:1 (0:0) beim Aufsteiger Sheffield United, dem dritten Sieg im dritten Spiel der Premier League, erzielte der Norweger das 1:0 für die Skyblues, die die Tabellenführung übernahmen. Der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp kam bei Newcastle United in Unterzahl nach Rückstand noch zu einem 2:1 (0:1).

Darwin Nunez führt Liverpool zum Sieg

Anthony Gordon (25.) traf für Newcastle, Liverpools Abwehrchef Virgil van Dijk sah nach einer Notbremse die Rote Karte (28.). Darwin Nunez (81., 90.+3) drehte das Spiel noch komplett. Trainer Jürgen Klopp äußerte sich nach dem Spiel bei Sky wie folgt: “Es passiert super selten, dass man als Trainer so etwas mal erleben darf, wenn es überhaupt erst passiert. Ich kann mir gar nicht vorstellen wie Newcastle sich gerade fühlt. Wir haben das echt gut kontrolliert mit zehn Mann, wir haben besser gespielt mit zehn Mann, was Newcastle ein bisschen zu denken geben sollte. Das war ein ganz großes Spiel, ich bin stolz Trainer dieser Mannschaft zu sein.“

Es war ein turbulentes Spiel, auch die Rote Karte war umstritten, “Ich weiß nicht ob es eine ist um ehrlich zu sein, aber das werden wir noch herausfinden“ erwiderte Klopp. Er kann stolz auf seine Mannschaft sein, die sich mit einer enormen Energieleistung nie aufgab, “70 Minuten mit zehn Mann ist natürlich brutal“, und letzten Endes doch noch zurück kämpfte. Eine kleine Geste in Richtung Jason Tindall, Assistenztrainer von Newcastle United, konnte sich Klopp nicht verkneifen. Klopp erwiderte damit die Geste von Tindall nach dem Newcastle in Führung gegangen war und wird sich dabei wohl gedacht haben: “Wer zuletzt lacht, lacht am besten!“