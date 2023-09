18 Jahre nach Übernahme: RB Salzburg schlägt die Austria

In der zweiten Runde des ÖFB-Pokals setzte sich der Favorit beim Drittliga-Tabellenführer Austria Salzburg mit 4:0 (1:0) durch - ein sportlich unspektakuläres Ergebnis mit allerdings emotionaler Vorgeschichte.

Der ursprüngliche Klub sei damals „nur der Lizenz-Spender“ gewesen, sagte Austria-Vorstand Stefan Schubert nun dem SID : „Der Körper, in dem der neue Wirt sich eingenistet hat.“

Austria hofft auf die Rückkehr in die Zweitklassigkeit

Die Anhänger waren fassungslos, gründeten daher ihren Klub kurzerhand neu und fingen in der 7. Liga an. Heute darf die Austria auf die Rückkehr in die Zweitklassigkeit hoffen.