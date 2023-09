Ajax Amsterdam feuert Sven Mislintat

Ajax Amsterdam trennt sich mit sofortiger Wirkung von Sportdirektor Sven Mislintat. Das gab der niederländische Traditionsklub am Sonntagabend bekannt.

Als Grund für die Entscheidung gab Ajax das „Fehlen eines breiten Rückhalts in der Organisation“ an. Mislintat hatte den Job erst am 19. Mai dieses Jahres angetreten.