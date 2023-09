Fan-Eklat in den Niederlanden eskaliert! Ajax gegen Feyenoord abgebrochen

Am Sonntagnachmittag hat sich der Fußball in den Niederlanden von seiner hässlichen Seite gezeigt. Der Klassiker zwischen Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam ist nach mehreren unschönen Zwischenfällen abgebrochen worden - und der Fan-Ärger eskalierte anschließend.

Fans des niederländischen Rekordmeisters Ajax sorgten für den Abbruch in der 55. Minute. Zu diesem Zeitpunkt lag Rotterdam mit 3:0 in Führung. Die niederländische Zeitung Telegraaf schrieb von einem „Tiefpunkt in der Arena“.