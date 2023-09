Nach schweren Vorwürfen: Nächster Wirbel um Mislintat bei Ajax Amsterdam

Schwere Vorwürfe gegen Mislintat

Nach nur fünf Punkten aus vier Spielen steckt Ajax Amsterdam schon früh in einer Krise und hat den Anschluss an das Spitzentrio um PSV Eindhoven, AZ Alkmaar und Twente Enschede bereits verloren. Erst im Sommer hatte Steijn den Posten von John Heitinga übernommen, steht nach dem schwachen Saisonstart allerdings in der Kritik.

Mislintat selbst muss sich seit einigen Tagen mit schweren Vorwürfen auseinandersetzen. Wie Recherchen des NOS (öffentlich-rechtlicher Nachrichtensender in den Niederlanden) ergeben haben, habe der neue Technische Direktor von Ajax Sven Mislintat einen Transfer am Deadline-Day über die Spieleragentur „AKA Global“ abgewickelt. Die Agentur habe jedoch Anteile an der Firma „Matchmetrics“, an der Mislintat 35 Prozent der Anteile halte und somit größter Teilhaber sei.