Ajax in der Krise! Ist Mislintat schuld?

Ajax Amsterdam hat den Saisonstart vergeigt und steckt schon jetzt in einer veritablen Krise. Mittendrin: Ajax‘ Technischer Direktor Sven Mislintat, der sich seinen Job beim niederländischen Rekordmeister sicherlich auch etwas anders vorgestellt hat.

Nach vier Spielen steht Ajax auf Platz zwölf in der Eredivisie , hat schon sieben Punkte Rückstand auf das Tabellenführer-Trio aus Alkmaar , Eindhoven und Enschede .

Trainer Maurice Steijn ärgerte sich nach der 1:3-Niederlage gegen den FC Twente am Sonntag vor allem über den mangelnden Einsatz und die fehlende Bereitschaft seiner Truppe.

„Mislintat bezahlt das Doppelte“

So erlebt Ajax den schlechtesten Saisonstart seit 1965.

Ajax am Boden!

„Wir wissen, dass Mislintat völlig eigenständig gehandelt hat“, berichtete der niederländische Journalist Arno Vermeulen bei Studio Voetbal , der nach dem Abgang von Geschäftsführer und Torwartlegende Edwin van der Sar ein Machtvakuum vermutet. „Mislintat springt in dieses Vakuum und hat niemanden, mit dem er über Fußball sprechen kann. Dann geht er auf Solotour und holt verschiedene Spieler.“

Es ist jedoch nicht nur die Arbeitsweise, an der Vermeulen Kritik übt, sondern auch die Einkaufspolitik des 50-Jährigen: „Er holt Spieler im Wert von hundert Millionen Euro. Manchmal aus der zweiten Liga, manchmal aus einer Jugendmannschaft, bei denen wir alle denken: ‚Das ist sehr merkwürdig‘.“

Mislintat wird falsche Einkaufspolitik vorgeworfen

„Er holt einen Linksverteidiger nach dem anderen, aber er kauft keinen Spieler, der auf der rechten Seite im Angriff spielen kann“, bemängelt der niederländische Fußball-Kommentator. „Wenn man sich die Ablösesummen ansieht, hat man das Gefühl, dass Mislintat jedes Mal das Doppelte von dem bezahlt, was er hätte zahlen sollen.“

Deswegen zweifelt Vermeulen auch öffentlich an der Zukunft von Mislintat bei Ajax: „Angenommen, Mislintat ist in ein paar Monaten weg, was ich nicht ausschließe. Dann sitzt man auf vielen Spielern, die noch einen Fünf-Jahres-Vertrag haben, die man loswerden möchte. Das kann eine unglaubliche Summe kosten.“