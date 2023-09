ECA: Dreesen und Mintzlaff wollen Kahn und Watzke beerben

Hinter der numerischen deutschen Macht im Vorstand der einflussreichen europäischen Klubvereinigung ECA steht ein Fragezeichen. Bei der ECA-Generalversammlung in Berlin werden am Donnerstag die Posten der scheidenden Board-Mitglieder Hans-Joachim Watzke und Oliver Kahn neu besetzt. Zwar wollen Jan-Christian Dreesen (Bayern München) und Oliver Mintzlaff (RB Leipzig) in das Gremium einziehen - ihre Wahl ist angesichts von Gegenkandidaten allerdings offen.