Fans sauer! Reds-Rekordmann missachtet Klopp beim Abschied

Liverpools Stürmer Darwin Núnez hat nach dem 2:0-Sieg der Reds gegen Wolverhampton am letzten Spieltag der Premier League für Aufsehen gesorgt. Als einziger Spieler applaudierte der Uruguayer seinem Trainer Jürgen Klopp bei dessen Verabschiedung nicht.

Während seine Teamkollegen Klopp nach dem Schlusspfiff zweimal mit einem Ehrenspalier ehrten, blieb Núnez regungslos am Rand stehen und trat sogar extra einen Schritt zurück. Die Szene wurde von mehreren Beobachtern eingefangen und sorgt für Wirbel.

In den Sozialen Medien sind viele Fans wegen der Aktion erbost und machen ihrem Unmut Luft. Vor allem, weil die Szene nicht wie ein unglücklicher Zufall aussah. Denn Klopp ging gleich zwei Mal durch das Spalier und Nunez missachtete seinen Trainer beide Male.

„Der schlechteste Spieler in Klopps Ära“

Ein User bei X schrieb: „So undankbar. Darwin wäre schon nach einem Jahr verschifft worden, wenn Klopp nicht gewesen wäre. Zeig etwas Respekt oder verschwinde, Mann.“

Ein anderer meinte: „Darwin Nunez war der schlechteste Spieler in Klopps Ära ... Ich würde sogar behaupten, dass er der Grund für Klopps Weggang ist ... Er hat einen großen Fehler gemacht.“ Auch das Urteil dieses Users fiel eindeutig aus: „Schlechter Spieler, schlechtere Einstellung“.

Jürgen Klopp hatte Anfang des Jahres überraschend seinen Abschied von der Anfield Road angekündigt. Er war fast neun Jahre im Amt. Nach dem Heimsieg gegen die Wolves am letzten Spieltag wurden der deutsche Trainer und sein ebenfalls abtretendes Trainerteam verabschiedet.

Klopp drehte dabei eine Ehrenrunde durch das Stadion, hielt eine emotionale Ansprache an die Fans und wurde von seiner Mannschaft mit einem Spalier gewürdigt. Núnez jedoch schien von alldem unbeeindruckt. Die Bilder verbreiteten sich rasch auf Social Media und führten zu Spekulationen.

Droht Núnez ein Liverpool-Abschied?

Ein möglicher Grund für Núnez‘ Verhalten könnte Unzufriedenheit mit den 19 Spielminuten sein, die er am Sonntag von Klopp erhielt. Zudem blieb der Stürmer in den letzten zehn Pflichtspielen torlos, was seine Frustration verstärkt haben könnte.

In der abgeschlossenen Saison kam der 24-Jährige in 54 Spielen auf 18 Treffer und 13 Vorlagen - eine respektable Bilanz, doch die torlose Phase zum Saisonende hinterließ Spuren. Núnez hat sich mit seinem aufopferungsvollen und teils wilden Spielstil in die Herzen der Fans gespielt, Kritiker warfen ihm aber immer wieder seine Schwächen im Abschluss vor.

Klopp verteidigte den Angreifer stets.