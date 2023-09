Messi denkt an Rückkehr nach Argentinien

Argentiniens Fußball-Ikone Lionel Messi (37) erwägt nach Auslaufen seines Vertrags bei Inter Miami Ende 2025 eine Rückkehr in seine Heimat.

Bei den Newell's Old Boys spielte der Ausnahmespieler bis zu seinem 13. Lebensjahr, ehe er in die Jugend-Akademie des FC Barcelona wechselte. 2025 wäre der Kapitän von WM-Champion Argentinien 39 Jahre alt. Im Jahr 2026 findet die WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada statt.