Serie A: Milan bleibt Inter auf den Fersen

Die AC Mailand bleibt in der Serie A Lokalrivale Inter Mailand dicht auf den Fersen. Das Team von Stefano Pioli gewann am Mittwoch seine Partie des 6. Spieltags beim noch sieglosen Außenseiter Cagliari Calcio mit 3:1 (2:1) und zog nach Punkten gleich mit Inter, das noch am Abend gegen Sassuolo Calcio gefordert ist.