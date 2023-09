Real überholt Barca - aber ist nicht Tabellenführer

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat seinen Erzrivalen FC Barcelona in La Liga wieder überholt - ist aber nicht Tabellenführer. Die Königlichen besiegten am 7. Spieltag den fußballerisch klar unterlegenen Aufsteiger UD Las Palmas mit 2:0 (1:0) und zogen wieder an Titelverteidiger Barca vorbei, der am Dienstag nach einem Fehler von Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen bei Real Mallorca nur ein 2:2 erreicht hatte.