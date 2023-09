Girona Spitzenreiter mit Bayern-Flop? Alles, nur kein Fußballmärchen

„Girona ist der große Film der Stunde“, titelt Spaniens sonst so nüchterne El Pais am Dienstag, dem 26. September 2023.

Die spanische Tageszeitung liefert den Trailer gleich hinterher: „Auf dem Billboard des spanischen Fußballs ist der Film der Stunde Girona, ein kleiner Klub, Teil des riesigen Geschäftsimperiums, das sich um Manchester City gebildet hat, mit einer kurzen Geschichte in der Primera Division - vier Spielzeiten - und dazu bestimmt, um das Überleben in der Liga zu kämpfen.“

Was war geschehen?

Der 1930 gegründete und erstmals 2017 in La Liga aufgestiegene Girona Fútbol Club aus der idyllischen Provinzstadt Girona (100.000 Einwohner), thront nach sechs Spieltagen auf Platz zwei im spanischen Oberhaus.

Einen Punkt hinter dem großen FC Barcelona - und noch vor Real Madrid. 16 Punkte und 16:7 Tore aus sechs Partien: Girona ist noch ungeschlagen und begeistert Fußball-Spanien mit dem schönen Offensiv-Fußball des 47 Jahre alten Trainers Míchel.

Am Mittwochabend kann der Klub mit einem Sieg beim FC Villarreal sogar die alleinige Tabellenführung übernehmen.

Bayern-Flop Daley Blind beim FC Girona sofort Stammspieler

Mittendrin statt nur dabei: Daley Blind, 33 Jahre jung. Ja, genau der Blind, der Ende Mai auf Münchens Rathausbalkon mitjubelte. Dessen Beitrag zur Meisterschale 157 Minuten Spielzeit in fünf Bundesliga-Partien gewesen war.

Floppte der Niederländer in München noch als Linksverteidiger-Back-Up, so ist er beim La-Liga-Zweiten als linker Innenverteidiger im 4-1-4-1 gesetzt. Auch dank ihm kassierte Girona erst sieben Gegentore in sechs Spielen, einen weniger als der FC Barcelona. Daley, der Dauerbrenner.

Selbst Ivan Rakitic kann ihn nicht aufhalten: Daley Blind steht mit Girona nach sechs Spieltagen auf Platz zwei

Doch wer in Girona ein Fußballmärchen wittert, ist auf der falschen Fährte.

Denn auf den zweiten Blick ist der eigentliche Architekt des Aufschwungs nicht etwa Blind oder der 1,94 Meter große Trainer Míchel. Nein, hinter dem kleinen Girona, der seine Heimspiele vor 13.000 Fans austrägt, stehen zwei prominente Investoren.

Die City Football Group (CFG), 2013 in Abu Dhabi gegründet - und die Girona Football Group, dessen Eigentümer kein Geringerer als Pere Guardiola ist. Pere ist Peps Bruder und Berater.

Zwei Riesen kauften 2017 den Fußballzwerg FC Girona

2017 kauften die CFG und Pere Guardiola gemeinsam 88,6 Prozent der Anteile am FC Girona, wobei sie jeweils 44,3 Prozent besitzen. CFG-Eigentümer ist Scheich Mansour Bin Zayed Al Nahyan, Mitglied der Herrschaftsfamilie von Abu Dhabi. Besser bekannt als Herrscher von Manchester City.

Die CFG hat Mehrheitsanteile an mehreren internationalen Fußballvereinen, darunter Manchester City, New York City FC, und Melbourne City FC, und zielt darauf ab, ein globales Netzwerk von Fußballclubs aufzubauen, die in ihren jeweiligen Ligen erfolgreich sind.

Dank dieser Allianz aus Profiklubs können Talente zwischen New York, Girona, Australien und Manchester City beliebig hin und her verliehen und verkauft werden. Ähnlich wie im Red-Bull-Imperium, wo Jungstars oft beim FC Liefering anfangen, bevor sie über die Stationen FC Salzburg und/oder RB Leipzig den Sprung in die weite Fußballwelt wagen.

Pere Guardiola und die ManCity-Eigentümer pumpen Girona auf

Gironas bester Spieler, der 26 Jahre junge Mittelfeldstar Aleix Garcia, wechselte zwischen 2016 und 2020 insgesamt dreimal zwischen dem ManCity-Nachwuchs und Gironas Profi-Mannschaft hin und her, bevor er 2021 ablösefrei zum FC Girona zurückkehrte - und dort blieb.

Und Pere Guardiola? Der ist nicht nur Mit-Eigentümer des spanischen Erstligisten, sondern auch Geschäftspartner von Jaume Roures, dem Präsidenten von Mediapro, dem Inhaber der TV-Rechte der spanischen Liga. Eine praktische Geschäftsbeziehung, die 2018 fast dazu führte, dass ein reguläres La-Liga-Spiel zwischen dem FC Barcelona und Girona in der amerikanischen Küstenstadt Miami stattfand (der lukrative Plan scheiterte).