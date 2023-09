René Higuita: Das wurde aus dem oft tief gefallenen Kult-Torhüter

Das Länderspiel zwischen England und Kolumbien am 6. September 1995 endete torlos, doch eine besondere Szene ging in die Fußball-Geschichte ein!

Ein großes und lautes Raunen ging an diesem Abend durch das Wembley-Stadion! Und das war auch verständlich, wie René Higuita selbst bekräftigte: „Das ist eben etwas, das nur ein einziger Mensch auf der Welt kann.“ Doch was war passiert?

Bei einem harmlosen Schuss von Jamie Redknapp aus der Distanz nahm „El Loco“ (der Verrückte, Anm. d. Red) nicht etwa die Hände, um den Ball zu fangen oder zu parieren, sondern plötzlich hob der Schlussmann vom Boden ab, flog unter dem herannahenden Leder hindurch, um im nächsten Moment den Ball mit zusammengeschlagenen Hacken in hohem Bogen in Richtung Spielfeldmitte zu katapultieren.

Kinder inspirierten Higuita zum Skorpion-Kick

„Kinder waren schon immer meine Inspiration. Ich sah ihnen oft beim Spielen auf den Straßen oder im Park zu. Manchmal übten sie auch Fallrückzieher, und ich sagte einmal, es wäre doch toll, so etwas mal andersrum zu machen“, erklärte der mittlerweile 57-Jährige. „An diesem Tag in England bekam ich dann endlich den Ball, auf den ich fünf Jahre lang gewartet hatte!“

Er habe mit dieser einen Aktion „Kolumbien und mir selbst einen Platz auf der Fußball-Landkarte verschafft. Man erinnert sich immer wegen herausragender Taten oder Aktionen an Menschen, und genau so eine Aktion war das“, meinte Higuita.

„El Loco“ revolutionierte das Torwart-Spiel

Higuita war ein Showman, der sogar als Torwart Elfmeter und Freistöße trat. 54 Tore erzielte er während seiner Karriere, 43 davon in Pflichtspielen. Jahrelang verzückte der Paradiesvogel das kolumbianische Volk - bis zur WM 1990 in Italien, wo Higuita mit Kolumbien Gruppengegner des deutschen Weltmeister-Teams war.

Drogen-Skandale und Schönheits-OPs im TV

Nach der Karriere blieb Higuita in Kolumbien durch teils seltsame TV-Auftritte präsent. Er nahm an mehreren, dem Dschungelcamp ähnlichen Reality-Shows teil, in der Sendung „Cambio Extremo“ ließ er das Publikum auch teilhaben an mehreren Schönheits-Operationen an Lippen, Kinn, Zahn, Mund und Kiefer.