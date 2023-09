Schweres Erdbeben in Marokko erschüttert die Sportwelt

In der Nacht zum Samstag wurde Marokko von einem schweren Erdbeben der Stärke 6,8 erschüttert, das unter anderem in Marrakesch, Agadir und anderen Städten zu spüren war. Die Anzahl der Todesopfer hat sich mittlerweile auf über 1037 erhöht. Mindestens 1200 weitere Menschen sind laut Angaben der Tagesschau verletzt.

Während der derzeitigen Länderspiel-Pause hat sich auch die Marokkanische Fußballnationalmannschaft zusammengefunden, um sich in der Stadt Agadir auf das bevorstehende Länderspiel gegen Liberia vorzubereiten.

Wie auf X , ehemals Twitter , berichtet wurde, soll sich die Mannschaft, laut einem Sprecher des marokkanischen Fußballverbandes, allerdings in Sicherheit befinden.

„Betet für Marokko“

Einige marokkanische Nationalspieler haben sich bereits auf Social Media gemeldet. Galatasaray-Neuzugang Hakim Ziyech postete in seiner Instagram -Story ein Bild der marokkanischen Flagge. Darunter sind als Emoji die beiden offenen Hände, die betenden Hände und ein Herz zu sehen.

Manchester-United-Neuzugang Sofyan Amrabat postete eine Story, in der eine schwarz-weiße Collage mit sechs Bildern zerstörter Gebäude zu sehen ist. In der Mitte steht in weißen Großbuchstaben: „Betet für Marokko“. Darüber sind ebenfalls zweimal die offenen Hände zu sehen.