SPORT1 zeigt Ronaldo und Neymar - Die AFC Champions League LIVE im TV und Stream

Das Staraufgebot in der AFC Champions League ist mit unter anderem den Ausnahmespielern Cristiano Ronaldo, Neymar und Karim Benzema gewaltig: SPORT1+ zeigt den wichtigsten Klub-Wettbewerb Asiens ab dem Start der Gruppenphase live und exklusiv im Pay-TV. Los geht es mit dem ersten Spieltag am Montag, 18. September, live ab 19:55 Uhr, wenn al-Hilal mit Superstar Neymar gegen Navbahor Namangan aus Usbekistan antritt. Steffen Bohleber kommentiert.

Am Dienstagabend, 19. September, betritt dann Cristiano Ronaldo auf SPORT1+ die Bühne: Der Ex-Spieler von Real Madrid und Juventus Turin wird am 19. September live ab 19:55 Uhr mit al-Nassr beim FC Persepolis im Iran antreten. Die Partie ist mit englischem Originalkommentar zugleich kostenlos auf sport1tv zu sehen.