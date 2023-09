Vier Klubs in 29 Tagen: Irre Transfer-Saga um Ägypten-Profi

Vier Klubs in nur 29 Tagen - klingt unglaublich, ist aber wahr. Der ägyptische Fußball-Profi Amr Warda hat den wohl verrücktesten Transfer-Sommer hinter sich. Innerhalb knapp eines Monats stand er bei vier verschiedenen Vereinen unter Vertrag.

Seine Transfer-Odyssee begann in Zypern bei Apollon Limassol. Dort verbrachte er insgesamt acht Monate, ehe sich Warda am 11. August ablösefrei dem marokkanischen Klub Raja Casablanca anschloss.

Warda: Von Marokko über Zypern nach Ägypten

Von Marokko ging es für Warda anschließend zurück nach Zypern. Am 24. August machte der Klub Doxa Katokopias öffentlich, dass sie den Ägypter ablösefrei verpflichtet haben. Doch auch für diesen Verein absolvierte er keine Partie. Wegen Problemen mit seinen Reisedokumenten durfte er nicht ins Land einreisen.

Also musste sich Warda erneut nach einem neuen Arbeitgeber umschauen. Schlussendlich kehrte er am 9. September in seine Heimat Ägypten zurück. Bei Pharco FC unterzeichnete er einen Einjahresvertrag.