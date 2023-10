Ballon d'Or: Bellingham sticht Musiala aus!

Jude Bellingham hat die von der französischen Fachzeitschrift France Football vergebene Kopa-Trophäe für den weltbesten U21-Spieler des Jahres gewonnen. Der Engländer wurde am Montagabend bei der Verleihung in Paris für seine beeindruckende Leistung im vergangenen Jahr ausgezeichnet.

Bellingham setzte sich unter anderem gegen Bayern-Star Jamal Musiala durch, im Ballon d‘Or-Ranking landete der Real-Star (Platz 18) ebenfalls vor dem deutschen Nationalspieler (Platz 26) . Der 20-Jährige tritt somit die Nachfolge von Barca-Star Gavi an, der die Kopa-Trophäe im vergangenen Jahr in die Höhe recken durfte.

„Ich will mich bei jedem bedanken, der mich von Birmingham über Dortmund und Madrid bis hierhin gebracht hat“, freute sich Bellingham auf der Bühne über die Auszeichnung: „Auch bei Mama und Papa möchte ich mich bedanken!“

Jamal Musiala sendete derweil als Zweitplatzierter eine in München aufgenommene Videobotschaft nach Paris, in der er Bellingham zum Preis gratulierte - und sich an gemeinsame alte Zeiten erinnerte.