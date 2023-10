Erste Entscheidung vor Ballon d'Or: Musiala unterliegt Bellingham - Bayern-Boss reagiert!

Jamal Musiala geht bei der Verleihung des Ballon d‘Or leer aus. Für den Hauptpreis war der Superstar des FC Bayern zwar ohnehin kein ernsthafter Kandidat, er durfte sich aber berechtigte Hoffnungen auf einen anderen prestigeträchtigen Award machen, der ebenfalls am Montagabend vergeben wird.

Der ehemalige BVB-Profi sorgt aktuell als Erfolgsgarant von Real Madrid für Furore - und wird am Montagabend im Théâtre du Châtelet von Paris sein, um den von der französischen Fachzeitschrift France Football vergebenen Preis entgegenzunehmen.

Schnappt Bellingham Musiala gleich zwei Trophäen weg?

Dass Musiala hinter Bellingham auf Platz zwei landet - Dritter wird der Spanier Pedri vom FC Barcelona - ist dabei durchaus diskutabel. Bellingham dominiert die Schlagzeilen zwar seit seinem Wechsel nach Madrid regelmäßig, für die Vergabe der Kopa Trophy sollte von der Jury aber eigentlich nur die vergangene Saison in Betracht gezogen werden.

Während Musiala (32 Scorerpunkte in 47 Saisonspielen) die Bayern zum späten Meistertitel schoss, befand sich Bellingham (21 Scorerpunkte in 42 Spielen) am Ende der vergangenen Spielzeit im Form-Loch.