Ballon d'Or ist und bleibt Witzveranstaltung - da kann der FC Bayern nicht mithalten!

Ein paar neue Gesichter auf dem Podium, ein paar Influencer mehr auf dem Roten Teppich – doch im Grunde war bei der Ballon-d‘Or-Gala am Montagabend alles wie immer. Prestige, Image und Strahlkraft standen einmal mehr über sportlicher Leistung!

Keine Frage: Lionel Messi führte Argentinien mit teils überragenden Auftritten zum Gewinn der WM in Katar. Aber er wurde in Paris für sein Lebenswerk gekürt, nicht für seine Performance in der gesamten vergangenen Saison.