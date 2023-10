"Berüchtigte Verbindungen": Heftige Vorwürfe gegen Benzema

Benzema sorgt für Empörung

Der Stürmer mit algerischen Wurzeln spielt seit Sommer bei Al-Ittihad in Saudi-Arabien. Zuvor war er für Real Madrid aktiv. Seine Karriere in der französischen Nationalmannschaft endete im Dezember 2022, als er sich zum wiederholten Male mit Nationalcoach Didier Deschamps verstritt.

Die Muslimbruderschaft ist in vielen Ländern umstritten, darunter auch in Deutschland. Laut Verfassungsschutz ist die Ideologie der Bruderschaft in ihrem Kern verfassungsfeindlich. In Ägypten ist sie als Terror-Organisation verboten.