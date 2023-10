Inter verspielt Führung gegen Bologna

Inter Mailand droht in der italienischen Fußball-Liga der Verlust der Tabellenführung. Der Champions-League-Finalist verspielte am Samstag gegen den FC Bologna eine Zwei-Tore-Führung, durch das 2:2 (2:1) könnte der Stadtrivale AC Mailand am Abend vorbeiziehen. Milan spielt in der Fortsetzung des 8. Spieltags um 20.45 Uhr beim Aufsteiger CFC Genua.