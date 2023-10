Louis van Gaal hat neuen Job! Ajax Amsterdam mit Ankündigung

Neuer Job für Louis van Gaal! Die niederländische Trainer-Legende wird Berater bei Ajax Amsterdam. Das gab der Verein am Dienstagabend bekannt.

Demnach übernimmt van Gaal konkret eine beratende Rolle für den Aufsichtsrat des kriselnden Traditionsklubs in fußballerischen Fragen.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

„Ich will Ajax helfen. Momentan verbringe ich einen Großteil meines Lebens in Portugal, und das kann ich gut verbinden mit meiner Rolle als externer Berater“, erklärte der 72-Jährige und forderte ergänzend: „Wir müssen unseren sportlichen Weg zurück an die Spitze finden und wir alle müssen dazu beitragen.“